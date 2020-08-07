كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد.. أول تعليق من "نصر الله" على انفجار بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله، في تعليقه الأول على الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، إنه كان ينوي الحديث عن الوضع مع إسرائيل والمحكمة الدولية وأزمة كورونا وغيرها، مؤكدًا أنه اليوم سيتحدث فقط عن الفاجعة الضخمة التي ألمت باللبنانيين.

ولفت إلى أنهم "أمام فاجعة كبرى" بالمعنى الإنساني والوطني وكل المعايير. نحن أمام حادث له نتائج إنسانية وتداعيات اجتماعية واقتصادية كبيرة”.

وتقدم نصرالله بمشاعر العزاء والمواساة لكل عوائل الشهداء، لافتا إلى أن الانفجار كان عابرا للمناطق والطوائف والأذى لحق بكل المناطق.

وأضاف: “نحن أمام نوع من الأحداث الاستثنائية في تاريخ لبنان المعاصر والتي تحتاج إلى تعاط استثنائي على كل المستويات بسبب استثنائية وعظمة هذه الحادثة”.

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ولفت نصرالله إلى أنه برز في هذه الفاجعة حضور المشهد الشعبي إلى جانب الدولة والحضور السريع للهيئات والمؤسسات المدنية، وحزب الله بكل مؤسساته وقدراته المادية والبشرية بتصرف الدولة والشعب.

وقال نصرالله: “ننظر بإيجابية إلى كل مساعدة وتعاطف مع لبنان وإلى كل زيارة إلى لبنان خصوصا إذا كانت تأتي في إطار الدعوة إلى لم الشمل بين اللبنانيين”.