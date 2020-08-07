كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأسبوع المقبل.. روسيا تسجل أول لقاح لفيروس كورونا في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أن لقاح فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" الذي طوره مركز "غماليا" سيتم تسجيله بحلول 12 أغسطس الجاري.

وقال أوليغ غريدنيف نائب وزير الصحة الروسي في تصريحات له إن "العمل جار حاليا على إعداد كميات كبيرة من اللقاح".. وأشار إلى أنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضا للمرض من العاملين في المجال الطبي وكبار السن أولا.

Advertisements

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه روسيا ارتفاعا طفيفا بعدد الوفيات بتسجيل 119 حالة جديدة خلال يوم واحد مقارنة بيوم أمس 116 حالة ليبلغ العدد الإجمالي 14725 حالة وفاة.

و أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي انخفاض عدد الاصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بتسجيلها 5241 إصابة مقارنة بـ5267 في اليوم السابق ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 845443 إصابة.

و بلغ عدد الفحوص المختبرية التي أجريت في روسيا منذ بداية الجائحة لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19" عتبة الـ30 مليونا نفذ 321 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة و لا يزال أكثر من 246 ألف شخص في البلاد تحت الرقابة الصحية.