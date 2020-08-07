بلبصري يقود مؤجل الرجاء وأولمبيك أسفي

أنيطت مهمة قيادة مؤجل الجولة الـ 20 من منافسات البطولة الاحترافية بين الرجاء الرياضي وأولمبيك أسفي للحكم جمال بلبصري.

وسيساعد بلبصري في قيادة المباراة، التي سيحتضنها مركب محمد الخامس بالبيضاء يوم غد السبت بداية من السادسة، كل من محمد فرحان وفريد جويليل، في وقت أنيطت فيه مهمة الحكم الرابع لجلال جيد ومراقبة “الفار” لعبد العزيز لمسلك.

ويراهن الرجاء على الظفر بنقاط المواجهة لاحتلال صدارة الترتيب العام المؤقت للبطولة، بعد استئنافها عقب فترة توقف فرضتها التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا”.

ويحتل الرجاء المركز الثاني مناصفة مع نهضة بركان بما مجموعه 36 نقطة لكل منهما، في وقت يحتل فيه الوداد الصدارة بفارق نقطة واحدة بعد فشله يوم أمس الخميس في توسيع الفارق حيث انهزم في مدينة بركان أمام النهضة المحلية بهدفين لواحد.