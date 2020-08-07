قطاع الفلاحة والغابة والصيد فقد 477 ألف منصب شغل خلال الفصل الثاني من 2020 مطالب الأطر الصحية.. أيت الطالب يهاجم “المزايدات” ويؤكد “شفافية” المنح وينسب تعليق الرخص “لتهاون” المواطنين العدد 3261- 8 غشت

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