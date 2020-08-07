مشاهد مروعة.. خسف أرضي وانهيار منازل من عدة طوابق إثر هزات زلزالية قوية ضربت الجزائر -صور وفيديو

تسببت الهزتان الأرضيتان اللتان سجلتا، اليوم الجمعة، في الجزائر بانهيار تام لثلاثة منازل بولاية ميلة وتشققات في أعمدة وجدران مساكن أخرى بعدة بلديات الولاية، دون أن تسجل خسائر في الأرواح، حسبما أفاد به بيان لمصالح المديرية المحلية للحماية المدنية.

وقتلت صحيفة “سبق” عن المصدر ذاته قوله بأن أن الزلزالين تسببا في الانهيار التام لمنزلين بالمدينة القديمة و منزل آخر بحي الخربة بعاصمة الولاية يتكون من 4 طوابق علاوة على تشقق الطريق بذات الحي على مسافة 500 متر، مضيفا أن المواطنين خرجوا من بيوتهم.

وقد تسببت الهزتان أيضا في تشققات في الأعمدة و الجدران و عدد من الانهيارات الجزئية في 15 منزلا بالمدينة القديمة و 11 منزلا بحي الخربة و 5 منازل بحي قصر الماء ببلدية ميلة.

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وتعرض شمال الجزائر للمرة الثانية، اليوم الجمعة، إلى هزة أرضية بلغت قوتها 4.7 درجة حسب مقياس ريختر. ووفقا لمركز رصد الزلازل، حدثت الهزة الأرضية على بعد 51 كم شمال غربي مدينة قسنطينة.

وفي وقت سابق سجّل مركز رصد الزلازل، اليوم الجمعة، هزة أرضية قوية بقوة 4.9 درجة، شمالي الجزائر.

ونقل مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء، أن الهزة التي وقعت في الساعة السابعة و15 دقيقة بتوقيت الجزائر حدد مركزها بـ 2 كم جنوب شرق بلدية حمالة بولاية ميلة وعلى بعد 380 كم شرق عاصمة البلاد.