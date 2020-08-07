الرئيس اللبناني: الإنفجار فك “الحصار” علينا ولا صلاحية لي على مرفأ بيروت ولا علم لي بخطورة المواد المخزنة

نفى الرئيس اللبناني، ميشيل عون أية مسؤولية له على الإنفجار المروع الذي دمر أجزاء واسعة من عاصمة البلاد بيروت، والذي نتج عن حريق وصل إلى شحنة قدرها 2750 طنا من نترات الأمونيوم، كانت بمرفأ المدينة.

وأقر عون، في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، أنه تسلم قبل أزيد من أسبوعين تقريرا حول هذه المواد، لكنه أكد أنه لم يكن على علم بخطورة هذه الشحنة، المخزنة قبل 7 سنوات، أي قبل توليه الحكم، مشددا على أنه حول التقرير إلى المسؤولين المعنيين، لأنه لا صلاحية له للتدخل مباشرة في مرفأ بيروت.

وقال عون إن هناك تراتبية في المسؤوليات، وأن المعنيين بها كان لازما أن يعرفو واجباتهم، وأنهم جميعا كانوا على اطلاع بالأمر، لكنهم لم ينفذوا الإجراء اللازم لضمان السلامة، مؤكدا ضرورة تحقيق العدالة في هذا الموضوع، ولكن بدون تسرع.

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وأكد المتحدث أن العالم ساعد بلاده في الحادثة، مشيرا إلى أن طائرات الدول لم تتوقف في الوفود على لبنان، وأن الإنفجار “فك الحصار على البلاد”.

وفيما يخص إصلاح الضرر، أكد عون أن “بيروت سترجع مدينة معمرة كما كانت وأحسن”، مشيرا إلى أن عددا من البلدان لن تمر عبر مؤتمر إعمار لبنان، ولكن ستقوم بالعمل مباشرة، وأضاف “كل دولة ستأخذ قسما من بيروت لترمه مما سيجعل العملية تكون أسرع”.