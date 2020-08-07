عروس بيروت.. طبيبة تعيش لحظة الانفجار بفستانها الأبيض – فيديو

عاشت عروس من بيروت لحظات صادمة، بعدما زامن الانفجار يوم زفافها، بل وقطع عليها جلسة التصوير بالفستان الأبيض، الذي يشكل حلم كل عروس.

وتحدثت العروس اللبنانية، إسراء السبلاني، التي تعمل طبيبة، عن لحظات رعب عاشتها، أثناء انفجار مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، واصفة الأمر بالصادم.

وعن ما عاشته، كشفت العروس لوكالة “رويترز” أنها كانت “تستعد ليوم الزفاف، منذ أسبوعين، وكانت السعادة تغمرها مثل كل الفتيات، لأنها ستتزوج، ولأن والديها سيفرحان لرؤيتها بفستان الزفاف الأبيض، وكانت ترى نفسها تبدو في صورة أميرة في مخيلتها”.

وعبرت إسراء عن شعورها بعد الواقعة المؤلمة، وقالت إنها صدمت جراء ما حدث، ما جعلها تفكر، آنذاك في الموت والحياة، بعدما سمعت دويا لم يسبق لها أن تصورت سماع مثله.

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وتعمل العروس إسراء طبيبة في الولايات المتحدة، وساعدت بفستانها الأبيض في فحص الجرحى في المنطقة القريبة، قبل أن تغادرها بحثا عن الأمان.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهرت فيه عروس لبنانية، وهي ترتدى فستان زفافها، وتخضع لجلسة تصوير، وسرعان ما سمع دوي انفجار هائل.

ويظهر في الفيديو أن المصور وثق اللقطات الأولية للحظة الانفجار، إلى جانب العروس، والعريس وهما يحاولان الهروب من موقع الحفل، الذي تدمر بالكامل، إثر الانفجار.