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شكرا لقرائتكم خبر عن باحث كردي: انفجار بيروت يكشف حقيقة تحكم حزب الله بلبنان (فيديو) والان مع التفاصيل
الجمعة 7 أغسطس 2020
قال ابراهيم كابان، الباحث الكردي ورئيس موقع الجيواستراتيجي، إن وجود دولة ميليشيات حزب الله داخل الدولة اللبنانية عطلت أي تطور في الحياة الإقتصادية الداخلية وتسببت في تأخر العلاقات اللبنانية مع الدول العربية والأوروبية.
وأكد كابان في تصريحات خاصة، أنه يأتي هذا التفجير في بيروت ضمن سياق الاسئلة الكثيرة حول ما يحصل بلبنان في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور والانتفاضة المستمرة وقبيل إعلام المحكمة الدولية لنتائج تحقيقات مقتل الرئيس الراحل رفيق الحرير.
وبين الباحث الكردي ورئيس موقع الجيواستراتيجي، إن الوضع الداخلي اللبناني نحو مزيدا من التشرذم والدويلات إذا ما أستمر حزب الله في السيطرة على لبنان وربط قراره السياسي والعسكري بإيران.
وكشف كابان، عن أن الأسئلة الملحة هو لماذا بقيت هذه الاسلحة الفتاكة في ميناء بيروت ؟ ومن هو المستفيد؟ ولماذا في هذا التوقيت.
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