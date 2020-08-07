اخبار العالم

ترامب وماكرون ناقشا هاتفياً مساعدة لبنان وحظر أسلحة إيران

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب وماكرون ناقشا هاتفياً مساعدة لبنان وحظر أسلحة إيران والان نبدء بالتفاصيل

ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا خلال مكالمة هاتفية اليوم الجمعة العمل سويا مع دول أخرى من أجل إرسال مساعدة فورية إلى لبنان، وكذلك تمديد حظر الأمم المتحدة لتوريد الأسلحة إلى إيران.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير في بيان دير، إن الزعيمين "عبرا عن حزنهما العميق حيال الخسائر في الأرواح والدمار في بيروت"، وذلك في إشارة إلى انفجار شهدته العاصمة اللبنانية قتل أكثر من 100 شخصوأصاب الآلاف يوم الثلاثاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب وماكرون ناقشا هاتفياً مساعدة لبنان وحظر أسلحة إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا