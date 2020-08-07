شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب وماكرون ناقشا هاتفياً مساعدة لبنان وحظر أسلحة إيران والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير في بيان دير، إن الزعيمين "عبرا عن حزنهما العميق حيال الخسائر في الأرواح والدمار في بيروت"، وذلك في إشارة إلى انفجار شهدته العاصمة اللبنانية قتل أكثر من 100 شخصوأصاب الآلاف يوم الثلاثاء.
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