شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب وماكرون ناقشا هاتفياً مساعدة لبنان وحظر أسلحة إيران والان نبدء بالتفاصيل

ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا خلال مكالمة هاتفية اليوم الجمعة العمل سويا مع دول أخرى من أجل إرسال مساعدة فورية إلى لبنان، وكذلك تمديد حظر الأمم المتحدة لتوريد الأسلحة إلى إيران.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير في بيان دير، إن الزعيمين "عبرا عن حزنهما العميق حيال الخسائر في الأرواح والدمار في بيروت"، وذلك في إشارة إلى انفجار شهدته العاصمة اللبنانية قتل أكثر من 100 شخصوأصاب الآلاف يوم الثلاثاء.