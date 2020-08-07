شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين وإصابة 35 في تحطم طائرة جنوب الهند والان نبدء بالتفاصيل

قال متحدث باسم شركة إير إنديا للطيران وقنوات تلفزيونية إن طائرة تابعة للشركة كانت تقل 191 راكبا تحطمت في مدينة كاليكوت بجنوب الهند اليوم الجمعة وإن هناك أنباء عن وفاة اثنين وإصابة أكثر من 30.

وقال المتحدث إن الطائرة كانت قادمة من دبي وإنها تجاوزت المدرج لدى هبوطها.

وذكرت شبكات تلفزيون محلية أن جسم الطائرة انشطر إلى نصفين.