منهم كيم كارداشيان.. مشاهير عالميون يدعمون الشعب اللبناني بعد انفجار بيروت

وشاركت الممثلة المكسيكية من أصول لبنانية، سلمى حايك، مقطعا مصورا للانفجارات عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، الذي يُظهر غيوما داكنة متبوعة بانفجار خلق سحابة بيضاء ضخمة تحيط بالمنطقة.

وكتبت حايك مع المقطع المصور: "دمر انفجاران اليوم عاصمة لبنان المتضرر بالفعل". "قلبي المحطم متضامن مع جميع الأشخاص الذين فقدوا أحباءهم والذين هم في المناطق المتضررة في بيروت المحبوبة".



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وشاركت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، جيجي حديد، عبر حسابها على موقع "تويتر" رابط لليونسيف من أجل تقديم الدعم للمتضررين من انفجار بيروت.

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وغردت المطربة الأمريكية، أريانا غراندي، عبر حسابها على موقع "تويتر": "قلبي وقوتي وعزائي مع لبنان ولكل من تضرر بهذه المأساة".

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وشاركت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، صورة لشجرة أرز لبنان عبر حسابها على موقع "تويتر"، وتطلب فيها من معجبيها الدعاء لبيروت.



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وشاركت عارضة الأزياء البريطانية، ناعومي كامبل، صورا قديمة لها من داخل بيروت، وكتبت معها: "أفكاري ودعواتي وحبي لأهل لبنان وعائلاتهم".

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بينما أعادت نجمة بوليوود، بريانكا شوبرا، نشر مقال على موقع "بي بي سي" عن انفجار بيروت عبر حسابها على موقع "تويتر"، ووصفت الحادث بأنه "مروع" و"مدمر للغاية".

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ونشرت الممثلة الأمريكية الكوميدية، إيمي شومر، صورة تقول "أحب بيروت"، كما أرسل المطرب ريكي مارتن أفكاره وصلواته إلى بيروت أيضا.

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أفادت وسائل إعلام غربية، يوم أمس الخميس، عن تقديم الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته اللبنانية أمل كلوني مبلغ 100 ألف دولار لجمعيات خيرية في لبنان تضامنا مع اللبنانيين لمواجهة آثار الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، أن حسان دياب عن أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.