سقوط ضحايا بتحطم طائرة قادمة من الإمارات لدى هبوطها جنوب الهند

أعلنت الشرطة الهندية،اليوم الجمعة، عن مصرع شخصين على الأقل جراء تحطم طائرة تابعة لشركة Air India لدى هبوطها في مدينة كاليكوت جنوب البلاد .

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الشرطة تأكيده أن "الحادث خلف أيضاً 35 مصاباً". وأوضح متحدث باسم Air India للوكالة أن "الطائرة القادمة من دبي، وكان على متنها 191 راكبا، تجاوزت المدرج لدى هبوطها".



وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن هيكل الطائرة المنكوبة انشطر إلى جزئين. وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن هيكل الطائرة المنكوبة انشطر إلى جزئين. وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من موقع الحاحث.

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