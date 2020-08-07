الدفاع المدني ينقذ 40 مواطناً حاصرتهم مياه نهر الزاب في كركوك (صور)

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، عن انقاذ 40 مواطناً حاصرتهم مياه نهر الزاب في محافظة كركوك.

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فرق الإنقاذ التابعة لمركز الدبس بمديرية دفاع مدني كركوك تمكنوا من انقاذ (40) مواطناً بين شباب وأطفال كانوا محاصرين في الجزرة الوسطية لنهر الزاب بعد ارتفاع منسوب المياه تحت الجسر الرابط بين ناحية التون كوبري وقضاء الدبس بصورة مفاجئة".



وأضافت أن "الفرقة باشرت بإنقاذ جميع الاشخاص بوقت قياسي باستخدام السلالم دون حصول أي اضرار بشرية".



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