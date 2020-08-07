نصر الله: لا علاقة لنا بالإنفجار ونعرف ما بحيفا أكثر من بيروت.. وننظر بإيجابية لزيارة ماكرون

توجه الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، اليوم الجمعة، بكلمة تطرق فيها إلى الانفجار الهائل الذي هز، يوم الثلاثاء، مرفأ بيروت، نفى فيها أية مسؤولية لجماعته عن الحادث.

وانتقد نصر الله في خطابه المتلفز، الإتهامات التي وجهت إلى حزبه، مشيرا إلى أنه ومنذ أولى ساعات الفاجعة خرجت قوى سياسية ووسائل إعلام لتقول إن الانفجار كان لمخزن صواريخ لحزب الله، معتبرا أن بعض الأطراف لم يكن يعنيها إذا كان انفجار الميناء عرضيا أو مدبرا بقدر ما سعت لربطه بحزب الله.

وأضاف بأن الأطراف الغربية ووسائل الإعلام الأجنبية تخلت عن اتهام حزب الله رغم عدائها لنا بخلاف وسائل إعلام عربية، مشيرا إلى أنه وقبل أي تحقيقات سارعت وسائل إعلام محلية وعربية لتكرار رواية أن المخزن الذي انفجر تابع لحزب الله.

وشدد نصر الله أنه لم تكن هناك أية مواد ولا ذخائر ولا مخازن تابعة لحزب الله في الميناء لا سابقا ولاحاضرا، معتبرا القول بأن ما انفجر عبارة عن مخزن صواريخ لحزب الله هو مستوى عال من الظلم والتجني.

وأضاف لا نعرف أي شيء عن ميناء بيروت، ولا منشآته ودورنا هو المقاومة فقط و”نعم لدينا معلومات عن ميناء حيفا أكثر مما لدينا معرفة بميناء بيروت ومحتوياته” .

وأكد نصر الله على ضرورة معرفة الحقيقة ومحاكمة المسؤول عن الانفجار دون أي غطاء سياسي أو طائفي، مسجلا أن ملابسات الانفجار تدل أنه لا يمكن اختزال القضية في مجرد الإهمال الإداري.

وقال نصر الله إن ما حصل فاجعة كبرى إنسانياً ووطنياً، وسيكون للانفجار تداعيات كبرى على كل المستويات. وتقدم بمشاعر العزاء والمساواة لعوائل الشهداء. ووصف الانفجار بالعابر للطوائف.

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وأشاد نصر الله بالتعاطف والتعاضد الاجتماعي، وكذلك بالتحرك على المستوى الشعبي الذي تلا الحادثة. وأكد حضور حزب الله بجميع مؤسساته ومبادراته في المشهد، كما أكد وضع كل إمكانيات الحزب بتصرف الدولة والأهالي.

وشكر نصر الله الدول التي قامت بإرسال مساعدات والتي في طور إرسال مساعداتها.

وحول المشهد الخارجي قال نصر الله إنهم ينظرون بإيجابية لكل زيارة وتعاطف، في إشارة إلى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خاصة إذا كانت في إطار الدعم والدعوة إلى لم الشمل.

وكان من المقرر أن يلقي نصر الله كلمة الأربعاء، لكن ما حصل في بيروت تسبب بتأجيلها.

ولم يعلق سابقاً الأمين العام لنصر الله على الانفجار الذي تسبب بمقتل أكثر من 150 شخصاً على الأقل وإصابة 5 آلاف، بالإضافة إلى خسائر قدرت بالمليارات، في الممتلكات والبنى التحتية.