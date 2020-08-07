خريبكة.. توقيف المشتبه في قتله مواطنا بسوق الجملة

تمكنت المصالح الأمنية في مدينة خريبكة، بعد زوال اليوم الجمعة، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في جريمة قتل عشريني في سوق الجملة في المدينة نفسها.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن تحريات مصالح الشرطة مكنت من تحديد مكان المشتبه فيه في قتل ابن عمه، وحجز السلاح الأبيض، المستعمل في جريمة القتل، التي هزت مدينة خريبكة، صباح اليوم.

وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة ف يمحكمة الاستئناف في خريبكة أمرت بوضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، الذي تجريه الشرطة القضائية، من أجل تحديد ظروف، وملابسات الحادث.

وكانت مدينة خريبكة قد اهتزت، صباح اليوم، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في العشرينات من عمره على يد ابن عمه في سوق الجملة للخضر في المدينة.