الـ”CNOPS” يعلن استئناف احتساب الآجال القانونية الجاري بها العمل لإيداع ملفات طلبات التعويض عن المرض

أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، اليوم الجمعة، عن إجراءات جديدة بخصوص استئناف احتساب الآجال القانونية الجاري بها العمل لإيداع ملفات طلبات التعويض عن المرض.

وقرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي استئناف احتساب الآجال القانونية الجاري بها العمل، لإيداع ملفات طلبات التعويض عن المرض، من علاجات عادية وعلاجات الأسنان وعلاقجات متعلقة بالأمراض المزمنة والمكلفة، ابتداء من 28 يوليوز الماضي، بعد قراره وقف سريان مفعولها ابتداء من 24 من شهر مارس الماضي.

وسيحتسب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الآجال القانونية لإيداع ملفات المرض المحددة في ستين يوما الموالية لأول عمل طبي، أو بعد نهاية العلاج بالنسبة للعلاجات الطبية المتواصلة، دون الأخذ بعين الاعتبار الفترة الممتدة من 24 مارس الماضي إلى غاية 27 يوليوز 2020.

ويسري استئناف سريان تطبيق الآجال القانونية ابتداء من 28 يوليوز 2020 كذلك على ملفات فوترة علاجات الثالث المؤدى الصادرة عن منتجي العلاجات، من مصحات ومراكز تصفية الكلي والمراكز الخاصة بالسرطان، إذ سيحتسب الصندوق الآجال المنصوص عليها والمحددة في 180 يوما، لإيداع ملفات الفوترة دون الأخذ بعين الاعتبار الفترة الممتدة من 24 مارس إلى 27 يوليوز.