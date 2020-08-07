لجنة النموذج التنموي تجمع تصورات النزلاء في السجون عن “مغرب الغد”

تستعد اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، لاستطلاع آراء نزلاء المؤسسات السجنية، وجمع مقترحاتهم حول تصورهم للنموذج التنموي الجديد.

وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، إن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تنظم استشارة موجهة لنزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب، وذلك بهدف تمكينهم من المشاركة في التفكير حول النموذج التنموي.

وتندرج هذه المبادرة في إطار المقاربة التشاركية التي تتبناها اللجنة، والهادفة إلى إشراك جميع المواطنين، لاسيما المنتمين إلى بعض الشرائح الخاصة.

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تدعو المبادرة نزلاء المؤسسات السجنية إلى المشاركة كتابيًا للتعبير عن تصورهم لـ”مغرب الغد”، وكيف يمكنهم المساهمة فيه. وسوف يتم إحداث لجنة مشترك مكونة من ممثلي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وأعضاء من اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي من أجل انتقاء أفضل المساهمات، والتي ستنشر في عدد خاص من مجلة “دفاتر السجين” التي تصدرها المندوبية العامة.

كما ستنشر هذه المقترحات، على المنصة الرقمية للجنة الخاصة بالنموذج التنموي “CSMD.ma” على غرار كل المساهمات التي تتوصل بها، من أجل إغناء أعمال اللجنة.