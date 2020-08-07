نصر الله: أنفي "نفيا قاطعا" امتلاكنا أي شيء في مرفأ بيروت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، وجود أو تخزين أي أسلحة تابعة لحزبه في مرفأ بيروت، الذي انفجر يوم الثلاثاء الماضي، موديًا بحياة 154 شخصا ومتسببًا بإصابة خمسة آلاف آخرين.
وقال نصر الله في خطاب تم بثه مباشرة عبر محطات تلفزة: "أعلن اليوم نفيا قاطعا ومطلقا وحاسما، أنه لا شيء لنا في المرفأ".
وأضاف نصر الله: "لا يوجد مخزن سلاح أو مخزن صواريخ أو بندقية أو قنبلة أو رصاصة أو نيترات (الأمونيوم) على الإطلاق".
يتبع...
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