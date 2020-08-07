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ارتفاع أعداد ضحايا «انفجار بيروت» لـ154 قتيلاً و5 آلاف مصاب

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هاشم هاشم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد ضحايا «انفجار بيروت» لـ154 قتيلاً و5 آلاف مصاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن عدد ضحايا مرفأ بيروت ارتفع إلى 154 قتيلاً، وأن 20 في المئة من الجرحى البالغ عددهم قرابة 5000 جريح احتاجوا إلى الاستشفاء.

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وأشار في تصريح له اليوم إلى أن الحالات الحرجة بلغ عددها 120 حالة خصوصاً أن الزجاج المتطاير أدى إلى إصابات بليغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة.

 

 

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