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إغلاق مدرستين في ألمانيا  بسبب كورونا

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أغلقت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، مدرستين بولاية مكلنبورج فوربومارن بسبب رصد إصابات بفيروس (كورونا) المستجد بهما، وجاء قرار الإغلاق عقب اكتشاف إصابة معلم في مدرسة وطالب في الأخرى؛ ما استدعى إجراء فحوصات للكشف عن الفيروس على كافة الطلاب والمدرسين الذين خالطوا الحالتين.

يُذكَّر أن ولاية مكلنبورج فوربومارن استأنفت الدراسة الاثنين الماضي.. فيما تبدأ الولايات الألمانية الأخرى من بينها العاصمة برلين فتح المدارس اعتبارا من الاثنين المقبل مع التأكيد على ارتداء الأقنعة الواقية وتطبيق قواعد التباعد والنظافة في ظل مخاوف من انتشار الجائحة.

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