شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مدرستين في ألمانيا بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
يُذكَّر أن ولاية مكلنبورج فوربومارن استأنفت الدراسة الاثنين الماضي.. فيما تبدأ الولايات الألمانية الأخرى من بينها العاصمة برلين فتح المدارس اعتبارا من الاثنين المقبل مع التأكيد على ارتداء الأقنعة الواقية وتطبيق قواعد التباعد والنظافة في ظل مخاوف من انتشار الجائحة.
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