شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا .. "وفيات كورونا" تتخطى حاجز 160 ألف شخص والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت المراكز إلى أن هذا الإحصاء يغطى الفترة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الرابع من أغسطس، وكان الإحصاء السابق قد تم قبل ذلك بيوم، ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الإحصائيات التى تسجلها كل ولاية على حدة.
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