شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا .. "وفيات كورونا" تتخطى حاجز 160 ألف شخص والان نبدء بالتفاصيل

أعلن إحصاء لرويترز اليوم أن إجمالي وفيات فيروس كورونا في أمريكا يتخطى حاجز 160 ألف شخص، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن العدد الإجمالى لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة ارتفع إلى أربعة ملايين و748806 حالات بزيادة 49988 عن الإحصاء السابق، وأضافت إن عدد الوفيات ارتفع 1107 ليصل إلى 156311.

وأشارت المراكز إلى أن هذا الإحصاء يغطى الفترة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الرابع من أغسطس، وكان الإحصاء السابق قد تم قبل ذلك بيوم، ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الإحصائيات التى تسجلها كل ولاية على حدة.