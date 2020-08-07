التطبيعية تُرسل مسودة النظام الأساسي إلى فيفا

وقال الأمين العام للهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، محمد فرحان في بيان إنه "تم إرسال مسودة النظام الاساسي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، الموافق السابع من شهر آب/أغسطس".وأضاف فرحان: "تم إرسال المسودة بعد إجراء بعض التعديلات التي تم الأخذ بها من قبل الهيئة العامة، وتم إرسال جميع الكتب الواردة والملاحظات والمقترحات كمرفقات مع مسودة النظام".

علماً ان المرفقات تحتوي على:

- مسودة النظام الاساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم.

- الكتب الرسمية الواردة من أعضاء الهيأة العامة.

- جدول يتضمن مقترحات أعضاء الهيأة العامة .

- كتابنا المتضمن إرسال مسودة النظام الاساسي باللغة الانگليزية الى الهيأة العامة بتاريخ 2020/7/12 .



- كتابنا المتضمن إرسال مسودة النظام الاساسي باللغة العربية الى الهيأة العامة بتاريخ 2020/7/19.