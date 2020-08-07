التطبيعية تُرسل مسودة النظام الأساسي إلى فيفا

2020-08-07 | 17:33
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أرسلت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، مسودة النظام الاساسي التي سيتم في ضوئها اعتماد آلية الترشيح للانتخابات المقبلة.
وأضاف فرحان: "تم إرسال المسودة بعد إجراء بعض التعديلات التي تم الأخذ بها من قبل الهيئة العامة، وتم إرسال جميع الكتب الواردة والملاحظات والمقترحات كمرفقات مع مسودة النظام".
علماً ان المرفقات تحتوي على:
- مسودة النظام الاساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم.
- الكتب الرسمية الواردة من أعضاء الهيأة العامة.
- جدول يتضمن مقترحات أعضاء الهيأة العامة .
- كتابنا المتضمن إرسال مسودة النظام الاساسي باللغة الانگليزية الى الهيأة العامة بتاريخ 2020/7/12 .
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