العراق يشارك في اجتماع فيفا مع اتحادات غرب آسيا

2020-08-07 | 17:30
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شارك، شامل كامل، نائب رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء يوم امس، في إجتماع الاتحاد الدولي FIFA مع اتحادات غرب آسيا، والذي ترأسه رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو، وبحضور رئيس الاتحاد الاسيوي، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة.
وقال نائب رئيس التطبيعية، شامل كامل في بيان إن "الاجتماع ناقش آخر المستجدات التي طرأت في ظل ظروف جائحة كورونا، ومدى تأثر كرة القدم حول العالم، وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لاستكمال الدوريات، وكذلك التنسيق بشأن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم".
واضاف البيان ان "كامل، استعرض آخر المستجدات المتعلقة باللعبة في العراق، كما وضع المشاركين في صورة الوضع الراهن لكرة القدم في العراق والآليات والبروتوكولات الصحية التي سيتبعها الاتحاد لضمان سلامة اللاعبين والطواقم الإدارية والفنية للفرق والعاملين كافة في القطاع الكروي".
من جهته، أكد رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو، على "دعمه المستمر لجميع الاتحادات، آملاً أن يجتاز العالم هذه الجائحة في القريب العاجل لتعود كرة القدم وتتواصل التحضيرات للتصفيات المزدوجة".
كما أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم، رئيس الاتحاد الاسيوي، بمبادرة "الاتحاد الدولي لكرة القدم في عقد مثل هذه الاجتماعات التي تفسح المجال للحوار المباشر والفعال بين الإتحادين الدولي والآسيوي وأركان كرة القدم في القارة الآسيوية"، منوها الى "التفاعل الإيجابي الذي أبدته الاتحادات الوطنية وما طرحته من أفكار ومقترحات تخدم تطلعات التطوير المنشود للعبة في مختلف المجالات".
واضاف البيان ان "كامل، استعرض آخر المستجدات المتعلقة باللعبة في العراق، كما وضع المشاركين في صورة الوضع الراهن لكرة القدم في العراق والآليات والبروتوكولات الصحية التي سيتبعها الاتحاد لضمان سلامة اللاعبين والطواقم الإدارية والفنية للفرق والعاملين كافة في القطاع الكروي".
من جهته، أكد رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو، على "دعمه المستمر لجميع الاتحادات، آملاً أن يجتاز العالم هذه الجائحة في القريب العاجل لتعود كرة القدم وتتواصل التحضيرات للتصفيات المزدوجة".
كما أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم، رئيس الاتحاد الاسيوي، بمبادرة "الاتحاد الدولي لكرة القدم في عقد مثل هذه الاجتماعات التي تفسح المجال للحوار المباشر والفعال بين الإتحادين الدولي والآسيوي وأركان كرة القدم في القارة الآسيوية"، منوها الى "التفاعل الإيجابي الذي أبدته الاتحادات الوطنية وما طرحته من أفكار ومقترحات تخدم تطلعات التطوير المنشود للعبة في مختلف المجالات".
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