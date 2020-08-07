عشرات المواطنين يتظاهرون وسط البصرة للمطالبة بالقصاص من 'قتلة المتظاهرين'

تظاهر العشرات من المواطنين في ساحة عبد الكريم قاسم وسط محافظة البصرة، الجمعة، مطالبين الحكومة الحالية بالقصاص من قتلة المتظاهرين.





وبحسب ناشطين ومراقبين حضروا التظاهرة التي امتدت لدار الضيافة وسط إسناد امني فإن "خطوة التظاهر الحذر هذه في زمن المتظاهرون وخلال حديث بعضهم لـ الخليج 365 "وجهوا رسالة للجهات المعنية عموما و لرئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي خصوصا ارتكزت على وجوب تكثيف الجهود للوصول إلى من استهدفوا المتظاهرين و الإعلاميين طيلة فترة الاحتجاجات السابقة و إحالتهم للقضاء بعيدا عن المماطلة"، بحسب تعبيرهم.وبحسب ناشطين ومراقبين حضروا التظاهرة التي امتدت لدار الضيافة وسط إسناد امني فإن "خطوة التظاهر الحذر هذه في زمن كورونا ستعقبها خطوات تصعيدية أخرى في حال استمرار تجاهل الأصوات، والمطالبة بالعمل الجدي للتقصي وصولاً لقتلة المتظاهرين ومحاكمتهم". توقيت و مكان الانطلاق تزامن مع الذكرى السنوية الثانية للاحتجاجات التي انطلقت من البصرة... مطالبة بتوفير مياه الشرب آنذاك، ثم تحولت لغضب انتهى بحرق مقار الأحزاب و مبنى المحافظة، حيث شهد ذات المكان تكرار ما انبثق من هنا عام ٢٠١٨.. مع إضافة مطلب القبض على قتلة المتظاهرين.



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