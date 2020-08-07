اتفاق عراقي مصري لعقد بروتوكول تعاون في لعبة الركبي

وقال عضو لجنة الركبي علي خالد في بيان ان "اللقاء كان مثمر وتمخض بالاتفاق على عقد بروتكول رسمي بين العراق ومصر في لعبة الركبي سيتم توقيعه خلال الايام المقبلة".

واوضح انه "استغل فرصة تواجده في الاسكندرية للقاء رئيس الاتحاد المصري بعد الاتصال مع رئيس لجنة الركبي الاستاذ احمد قاسم الذي يعمل دوما لتطوير اللعبة عبر الاحتكاك مع الدولة التي تمتلك خبرة كبيرة".



واضاف ان "الركبي العراقي اختار الجانب المصري لكونه يمتلك قاعدة كبيرة في لعبة الركبي ومنتخب قوية في جميع الفئات".

واشار الى ان "الاتفاق تضمن اقامة معسكرات تدريبية ومباريات ودية فضلا عن دورات تدريبية وتحكيمية للرجال والنساء ، سعيا لتطوير اللعبة في العراق ونشرها على نطاق واسع".