اتفاق عراقي مصري لعقد بروتوكول تعاون في لعبة الركبي

2020-08-07 | 17:04
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توصلت لجنة الركبي العراقي الى اتفاق مبدئي مع الاتحاد المصري للركبي لعقد بروتكول تعاون مشترك بين البلدين خلال اللقاء الذي جمع عضو لجنة الركبي العراقي الدكتور علي خالد ورئيس الاتحاد المصري الاستاذ حسام صاحب في الاسكندرية يوم الخميس.
واوضح انه "استغل فرصة تواجده في الاسكندرية للقاء رئيس الاتحاد المصري بعد الاتصال مع رئيس لجنة الركبي الاستاذ احمد قاسم الذي يعمل دوما لتطوير اللعبة عبر الاحتكاك مع الدولة التي تمتلك خبرة كبيرة".
واضاف ان "الركبي العراقي اختار الجانب المصري لكونه يمتلك قاعدة كبيرة في لعبة الركبي ومنتخب قوية في جميع الفئات".
واشار الى ان "الاتفاق تضمن اقامة معسكرات تدريبية ومباريات ودية فضلا عن دورات تدريبية وتحكيمية للرجال والنساء ، سعيا لتطوير اللعبة في العراق ونشرها على نطاق واسع".
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