نصر الله: تداعيات فاجعة المرفأ خطيرة ولها نتائج اجتماعية وصحية واقتصادية

وقال نصر الله في كلمة له تابعتها الخليج 365، إن ما حصل في بيروت هو فاجعة كبرى إنسانياً ووطنياً وبكل المعايير"، مؤكدا ان "تداعيات تلك الفاجعة خطيرة وكبيرة جداً ولها نتائج اجتماعية وصحية واقتصادية".واضاف "اللافت أن الانفجار كان انفجاراً عابراً للطوائف والمناطق والأذى لحق بكل أحياء بيروت التي تختصر لبنان"، معربا عن امانيه بأن "يتمكن الجميع من القدرة على الصمود والصبر والإرادة لتجاوز هذه المحنة".

وتابع، "برز في هذه الفاجعة حضور المشهد الشعبي إلى جانب الدولة والحضور السريع للهيئات والمؤسسات المدنية، واللافت هو حالة التعاضد الجماعي من تبرعات ومبادرات وتعاطف رغم كل ما يعيشه البلد من أزمات".