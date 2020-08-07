نصر الله: تداعيات فاجعة المرفأ خطيرة ولها نتائج اجتماعية وصحية واقتصادية

اكد الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الجمعة، ان تداعيات فاجعة مرفأ بيروت خطيرة ولها نتائج اجتماعية وصحية واقتصادية، فيما نفى وجود اي قطعة في مرفا بيروت للحزب.
واضاف "اللافت أن الانفجار كان انفجاراً عابراً للطوائف والمناطق والأذى لحق بكل أحياء بيروت التي تختصر لبنان"، معربا عن امانيه بأن "يتمكن الجميع من القدرة على الصمود والصبر والإرادة لتجاوز هذه المحنة".
وتابع، "برز في هذه الفاجعة حضور المشهد الشعبي إلى جانب الدولة والحضور السريع للهيئات والمؤسسات المدنية، واللافت هو حالة التعاضد الجماعي من تبرعات ومبادرات وتعاطف رغم كل ما يعيشه البلد من أزمات".
ونوه نصر الله قائلا، "انفي نفيا حازما وجازما ليس لدينا اي قطعة في مرفا بيروت لا اليوم ولا سابقا ولا لاحقا".
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