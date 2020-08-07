إحباط محاولة تهريب منتوج نفطي في كركوك

أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الجمعة، عن وفاة طبيب أخصائي جلدية بفيروس كورونا في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفرزة سيطرة شرطة نفط (أربيل/ كركوك) التابعة لمديرية شرطة نفط الشمال ألقت القبض على متهمين وضبط عجلاتهم شاحنتين معدة لتهريب منتوج نفطي بكميات كبيرة في خزانات داخل حاويات حديدية دون أي موافقات رسمية حاول الدخول إلى محافظة كركوك".



وأضافت أنه "تم حجزهم في مركز شرطة النفط المختصة لعرضه على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

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