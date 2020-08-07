

أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الجمعة، عن وفاة طبيب أخصائي جلدية بفيروس كورونا في المحافظة. وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انها "تنعى استشهاد الدكتور صادق طعمه السعيدي-اخصائي الامراض الجلدية في مستشفى الفيحاء التعليمي،و الذي وافاهُ الاجل أثر مضاعفات الأصابة بمرض الفايروس التاجي المستجد١٩، بعد ان اصيب خلال عمله في خط الصد الاول".



وأضافت :"نسأل الله المولى عز وجل ان يتغمده برحمته الواسعة ويجعل مثواه الجنة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طبيب أخصائي جلدية بفيروس كورونا في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.