الشرطة الألمانية تضبط أسلحة وذخائر لدى متطرفين يمينيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عثرت الشرطة الألمانية، الجمعة، على أسلحة وذخائر خلال تفتيشها لعدة مقار تابعة لليمين المتطرف في ولاية هيسن بوسط البلاد.



وقال المحققون، إنها ألقت القبض على مشتبه فيه خلال عملية التفتيش.

وأوضحت الشرطة أنها عثرت، الخميس، على سلاح ناري و50 طلقة لذلك السلاح في شقة المشتبه فيه البالغ من العمر 32 عاما.

كما عثرت الشرطة أيضا على بنادق "ديكو" و"سوفتإير" وبنادق إنذار وناقلات بيانات.

شارك في التفتيش قوات خاصة من شرطة فيسبادن وفرانكفورت وشرطة مكافحة الشغب.

Advertisements

وأطلقت الشرطة سراح الرجل المشتبه فيه ثانية لأنه لم يتوفر سبب للاحتجاز كما قالت الشرطة التي أوضحت أيضا أن هناك تحقيقا ضده حاليا بسبب انتهاكه قانون السلاح حيث لا تتوفر لديه رخصة لامتلاك أسلحة.

وتشمل تنظيمات اليمين المتطرف في ألمانيا، النازيين الجدد، وحركة مواطني الرايخ، وحركة بغيدا المعادية للإسلام، والدم والشرف والمعركة ١٨ (الذراع المسلحة لتنظيم الدم والشرف).

وجميع تلك التنظيمات معادية للمهاجرين وترفض الدستور، والنظام الألماني بشكله الحالي ولا تعترف سوى بالإمبراطورية الألمانية التي أسسها أدولف هتلر وانهارت بنهاية الحرب العالمية الثانية.

ويبلغ عدد المنتمين لكل تنظيمات اليمين المتطرف في ألمانيا مجتمعة ٢٥ ألف شخص، وفق تقديرات وزارة الداخلية.