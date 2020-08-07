بالصور.. الاحتلال يهاجم مصلين بالضقة الغربية ويصيب العشرات

أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات اندلعت، اليوم الجمعة، بالضفة الغربية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجاجا على خطط الضم.

وهاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط عشرات الفلسطينيين الذين أدوا صلاة الجمعة على أراضيهم المهددة بالمصادرة في بلدة ترمسعيا، شمال رام الله في وسط الضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريح تلقته ”الخليج 365” إن طواقمه تعاملت ميدانيا مع 7 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و70 إصابة نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع و7 إصابات نتيجة حروق.

وأضاف أنه تم نقل 6 إصابات متنوعة إلى مستشفى رام الله، مشيرا إلى إصابة 15 متطوعا بإصابات مختلفة تم نقل اثنين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح تلقته ”الخليج 365” إن من بين الإصابات إصابة بقنبلة غاز مسيل للدموع في الوجه تم نقلها إلى المستشفى.

وقال شهود عيان لـ"الخليج 365" إن المواجهات اندلعت بعد أن هاجمت قوات الاحتلال الفلسطينيين لدى أدائهم الصلاة.

وأضاف شهود العيان أن عشرات المصلين أدوا صلاة الجمعة تحت وابل من قنابل الغاز المسيلة للدموع.





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وفي حادث آخر، استشهدت داليا أحمد سليمان سمودي، 23 عاماً ، إثر إصابتها بالرصاص الحي في منطقة الجبريات بمحافظة جنين جنين في شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح تلفته ”الخليج 365” إن الفلسطينية نقلت إلى المستشفى وهي في حالة حرجة جدا قبل الإعلان عن استشهادها.

وأضافت أن الفلسطينية "أصيبت بالرصاص الحي في صدرها، اخترقت الكبد والبنكرياس والشريان الأبهري".

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت في حي الجابريات عند اقتحام قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر خالد أبوحسن.

وأشار شهود العيان إلى أن الفلسطينية الشهيدة لم تشارك بالمواجهات.





وفي بلدة كفر قدوم في شمالي الضفة الغربية أصيب فلسطيني، 23 عاما، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إثر مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان والضم.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن شابا أصيب بالرصاص المعدني في قدمه، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وجيش الاحتلال الذي أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع وتم تقديم العلاج الميداني لهم.

وتشهد الضفة الغربية مسيرات أسبوعية يوم الجمعة تنديدا بالاستيطان ومخططات الضم الإسرائيلية.