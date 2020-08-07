استشهاد فلسطينية خلال اشتباكات مع جنود الاحتلال بالضفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤولون فلسطينيون بقطاع الصحة إن شابة فلسطينية قُتلت بالرصاص في الضفة الغربية حيث اشتبك جنود إسرائيليون مع عدد من الفلسطينيين، الجمعة.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن "داليا أحمد سليمان سمودي (23 عاما)، استشهدت متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال الحي، في منطقة الجبريات بجنين، فجر اليوم".

وأضاف البيان أن "الشابة الفلسطينية أصيبت في صدرها واخترقت الرصاصة الكبد والبنكرياس والشريان الأبهر، وأجريت لها عمليات جراحية وأدخلت إلى العناية المكثفة، إلى أن أُعلن عن استشهادها".

وزعم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجنود لم يستخدموا الذخيرة الحية خلال الاشتباك، وأن الفلسطينيين فتحوا النار وألقوا عبوات ناسفة.

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وذكر أفراد من أقارب المتوفاة أنها أصيبت بينما كانت تحاول إغلاق النافذة لمنع تسرب الغاز المسيل للدموع إلى بيتها.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن أحداث شغب وقعت خلال عمل القوات في المنطقة.

وادعى أن "الفلسطينيين أطلقوا ذخيرة حية وألقوا حجارة ومواد ناسفة باتجاه القوات التي ردت باستخدام وسائل تفريق مثيري الشغب"، زاعما أن يكون الجنود لم يستخدموا ذخيرة حية.

وقال سكان إن الفلسطينيين لم يستخدموا أسلحة نارية، وإنما ألقى البعض حجارة على القوات الإسرائيلية التي اقتحمت المنطقة.