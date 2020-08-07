اعتقال إرهابي مسؤول عن مقتل 150 عراقيا في 2008

الخليج 365 - علي السويعديالجمعة 2020/8/7 04:47 م بتوقيت أبوظبي
أعلن العراق، الجمعة، اعتقال إرهابي بارز يكنى "أبو خطاب"، متهم بتفجير سيارة مفخخة قبل 12 عاما راح ضحيته 150 عراقيا في محافظة ديالي (شرق).
جاء ذلك في بيان لمديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في ديالى وبغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية.
ووفق البيان فإنه جرى "تنفيذ عملية استخباراتية أسفرت عن إلقاء القبض على الارهابي المكني أبو خطاب والذي يعمل بما يسمى مفرزة (قاطع بلدروز) بديالى".
وأوضح أن "الإرهابي متهم بتفجير عجلة (سيارة) مفخخة في سوق ناحية خان بني سعد عام ٢٠٠٨ الذي راح ضحيته ما يقارب ١٥٠ شهيدا من أهالي الناحية وعشرات الإصابات".
وأشار إلى أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد متابعته من محافظة ديالى والإطاحة به في منطقة الدورة ضمن العاصمة بغداد".
ولفتت إلى أنه "تم تدوين أقوال الإرهابي أبو خطاب بعد اعترافه بالقيام بجريمته، وتمت إحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل".
وشهد خان بني سعد في محافظة ديالى (60 كم شمال شرقي بغداد) سلسلة من الهجمات بالسيارات والأحزمة والعبوات الناسفة ما بين عامي (2006-2015)، من بينها ثلاثة انفجارات كبيرة أحدثها عام 2015، بشاحنة لنقل الوقود وسط سوق شعب راح ضحيته العشرات من القتلى والجرحى.
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