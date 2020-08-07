واشنطن تفرض عقوبات على زعيمة هونغ كونغ

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واشنطن: فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام وعشر شخصيات رفيعة أخرى، في خطوة جديدة لمواجهة تشديد الصين قبضتها الأمنية على المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وأفاد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب هونغ كونغ وسنستخدم أدواتنا وسلطاتنا لاستهداف من يقوّضون سيادتهم الذاتية".
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