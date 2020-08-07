إردوغان يعلن استئناف التنقيب عن الغاز في المتوسط‎

اسطنبول: أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة استئناف بلاده عمليات التنقيب عن النفط في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط، غداة توقيع اتفاق بحري بين أثينا والقاهرة نددت به أنقرة.
وقال إردوغان خلال كلمة ألقاها في اسطنبول "استأنفنا عمليات التنقيب وأرسلنا من جديد بهذا الهدف (سفينة المسح الزلزالي) بارباروس خير الدين في مهمة"، بعدما أعلنت أنقرة الأسبوع الماضي تعليق عمليات التنقيب في شرق المتوسط لبدء مفاوضات مع أثينا.
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