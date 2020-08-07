شكرا لقرائتكم خبر عن محيى حافظ: انتخابات مجلس الشيوخ تلقى بتأثيرات إيجابية على الوطن بأكمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محيى حافظ، مرشح مستقبل وطن على المقعد الفردى بانتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة، أن المشاركة الفعالة فى الانتخابات ضرورة من أجل نجاح التجربة الديمقراطية الوليدة التي تشهدها مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو، واستكمال ما تحقق من إنجازات في مجال الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام في تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر، مؤكدا أن الدعوات للمقاطعة السلبية هي دعوات مرفوضة وبائسة وتتعارض مع كل المبادئ الديمقراطية وتأتي في إطار مصادرة حق الأغلبية في ممارسة حقها المشروع في المشاركة السياسية الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشار حافظ إلى أن هناك حجما من المخاطر التي تهدد كيان الدولة المصرية في هذا التوقيت، مؤكدا أن المشاركة هي رسالة قوية لكل من يتربص بالدولة المصرية من الداخل والخارج ويسعى إلى إشعال الفوضى والفتنة في وقت شديد الحساسية تمر به كافة دول المنطقة بلا استثناء، لافتا إلى أن الأغلبية الكاسحة من المواطنين تدرك أبعاد تلك المخططات ومن يقف وراءها من أعداء الخارج والداخل، ولن تتخلى تلك الأغلبية عن دورها الوطني في مساندة مسار الإصلاح السياسي من خلال المشاركة بفعالية في الانتخابات، ودعم الدور الوطني العظيم الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة في دحر الإرهاب الأسود ومواجهته بكافة السبل.

Advertisements

وأوضح محيى حافظ، أن المرحلة الحالية التي تعيشها مصر من أزهى العصور، ويجب أن يعى المواطنون أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ والتي تلقي بتأثيرات إيجابية على الوطن بأكمله، مؤكدا أن الانتخابات تطابق المسار السياسي مع فكر تثبيت أركان الدولة، كما أن المشاركة في حد ذاتها تعبر عن اهتمام الشعب بالوطن، حتى نظهر للعالم أن الشعب المصري حريص على وطنه ويشارك في الحياة السياسية، بغض النظر عن اختيارات الناخبين فالمشاركة بكثافة تعزز من الاستقرار وترسخ أركان الدولة وتمنح الوطن قوة داخلياً وخارجياً.