عصام هلال :هناك إصرار من المواطنين على المشاركة والتصويت فى انتخابات الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "نائب الخدمات".. ثقافة لدى الجماهير يجب تغييرها بإجراء انتخابات المحليات

قال عصام هلال، المرشح الفردي بانتخابات الجيزة عن حزب مستقبل وطن، إنه من خلال الجولات المحدودة التى قام بها بسبب كورونا أو المؤتمرات والدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي هناك إصرارا من قبل جميع المواطنين على المشاركة والحضور فى هذا العُرس الانتخاب، والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسة، من خلال المشاركة بكثافة فى الانتخابات، مما يؤكد قدرة الدولة المصرية رغم التحديات على مواصلة الإنجازات والاستحقاقات الدستورية والمؤسسات التشريعية.

وعن أبرز الملفات والقضايا التى سيتم إلقاء الضوء عليها تحت قبة مجلس الشيوخ، قال عصام هلال إن من المطلوب ضرورة تغيير ثقافة البعض عن النائب التى يتم حصرها من قبل البعض فى نائب الخدمات فقط، وإن كانت الفترة الأخيرة شهدت تغييرها من قبل البعض، ولكن مطلوب تغييرها بشكل عام لدى الجميع، وسبب انتشار هذه الثقافة الكثير من المشاكل التى تحيط بالمواطن أغلبها تشريعي من الممكن بمعالجات تشريعية صحيحة نساعد المواطن فى الحصول على الخدمة اللازمة المطلوبة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة عقب انتخابات مجلس الشيوخ تتطلب العمل على مناقشة قانون الإدارة المحلية وإصداره من قبل مجلس النواب، لأنه سيساهم فى رفع المعاناة عن كاهل النواب خاصة فيما يخص الشق الخدمي، وأن يتفرغ النائب للرقابة والتشريع، ولهذا سيكون للقانون الكثير من المميزات التى بموجبها حل مشاكل المواطن فى ملف الإدارة المحلية والخدمات.

وأكد هلال، جاهزية حزب مستقبل وطن لخوض انتخابات المحليات من خلال عدد كبير من الكوادر المؤهلة والمدربة، لخوض أيا من الاستحقاقات، حيث يعمل الحزب على تأهيل الشباب وتدريبهم على أداء الدور وليس قيادة حملة انتخابية فقط، وأن يكون على قدر كبير لأداء دوره، ومن اليوم الأول نعمل على إعداد تأهيل الشباب والكوادر الشبابية.

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