شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بالتوسع فى خطط تشجيع المنتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن تطوير المنتج المحلى، وكيفية النهوض به وفتح أسواق عالمية، والقدرة على التنافسية مع منتجات أخرى، خاصة وأن قطاع الصناعة من أهم القطاعات التي تنعكس بصورة كبيرة على الاقتصاد المصرى، وتعود بالنفع المباشر على المواطن وعلى الدولة في آن واحد، وقد شهدت الفترة الأخيرة العديد من الجهود بهذا الصدد، ولابد من ترجمة هذه الجهود في صورة قرارات على الأرض.

وطالب عضو مجلس النواب، وضع خطة تتضمن حوافز للشركات المصعنة، وإعادة النظر في مواصفات الجودة، حتى تحظى كل المنتجات على شهادات الجودة العالمية، ومع المحفزات والتسهيلات تستطيع الشركات المنافسة في الأسواق العالمية على أن يتم تطبيق ذلك فى البداية فى السوق الأفريقي.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة استغلال الموارد الخام، والصناعات التي تتميز الدولة المصرية بها، وعمل حملات توعية لتشجيع المنتجات المحلية، وذلك يكون من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتضافر الجهود بشأن النهوض بالصناعة المحلية.

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