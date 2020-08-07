شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد نقابة الإعلاميين جاهز لمتابعة التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق سعده نقيب الإعلاميين، إن النقابة استعدت بكامل طاقتها لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ وأداء الاعلاميين والتزامهم بالمهنية واستقائهم للأخبار من مصادرها الرسمية، والتزامهم أيضًا بميثاق الشرف الإعلامى الصادر عن النقابة فى ديسمبر ٢٠١٧.

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وأضاف طارق سعدة فى بيان له، أن النقابة تمتلك مرصدا إعلاميا على أعلى مستوى، ويعمل بصفة يومية طوال العام ويتابع عن كثب أداء الإعلاميين فى كافة الوسائل الاعلامية، متابعا: "ولكن وقت الأحداث الكبرى كانتخابات مجلس الشيوخ التى نحن بصددها تتضاعف طاقة العمل لترصد كل كبيرة وصغيرة خاصة بالحدث داخليا وخارجيا لتقديم صورة متكاملة ووافية عن التغطية الإعلامية للانتخابات".

وأوضح طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن هناك تنسيقا جرى خلال الفترة الماضية مع الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الإعلاميين الذين يصرح لهم بالتغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ ومن بعدها النواب، لافتًا إلى أن النقابة أنشأت غرفة عمليات للمتابعة وللاطمئنان على أداء الاعلاميين لعملهم بسهولة ويسر، وتذليل كافة المعوقات التى قد تواجه البعض، متابعا: "أثق فى قدرة الإعلاميين المصريين من مراسلين ومذيعين ومخرجين ومعدين ومحررين على الالتزام بالمهنية الإعلامية، ونقل الصورة الحقيقية اللائقة بمصرنا الحبيبة".