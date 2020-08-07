بوتين: سنفكر في المزيد من الدعم إلى لبنان بعد انفجار بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (أ ش أ):

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن نية بلاده تقديم المزيد من الدعم إلى لبنان، بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

ووصف بوتين - في اجتماع عقده مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - انفجار بيروت بأنه "حادثة مأساوية"، مشيرا إلى أن مجموعة تم تشكيلها من عناصر وزارتي الطوارئ والصحة الروسيتين بتوجيهات منه قد وصلت إلى بيروت.

وقال بوتين "قد شرع زملاؤنا بالعمل في العاصمة اللبنانية بعد انفجار المرفأ، وسنفكر في تقديم المزيد من المساعدات إلى بيروت".

يذكر أن الانفجار، الذي يعد الأقوى في تاريخ العاصمة اللبنانية بيروت، أسفر عن مصرع 154 شخصا على الأقل وإصابة خمسة آلاف آخرين، بالإضافة إلى أضرار مادية هائلة لحقت بالمدينة.