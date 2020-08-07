من محافظة الغربية.. القوى العاملة: وصول جثامين ضحايا انفجار "بيروت" للقاهرة غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت بمتابعة إنهاء إجراءات نقل جثامين المصريين الثلاثة ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى القاهرة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك بالتنسيق مع الشئون القنصلية، وإبلاغ أسرهم خالص العزاء.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي شيرين عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت، كشفت فيه أن المتوفين ضحايا الإنفجار مرفأ بيروت هم: إبراهيم عبد المحسن السيد أبو قصبه، وعلى إسماعيل السيد شحاتة، و رشدي رشدي أحمد الجمل وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية، حيث حضر أقارب الضحايا الموجودين إلى الأراضي اللبنانية إلى مقر السفارة لإنهاء إجراءات شحن الجثامين.

وقامت رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، بإبلاغ أقارب وأسر الضحايا تعازي وزير القوى العاملة في هذا المصاب الأليم، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم شحن الجثامين مساء اليوم الجمعة أو صباح غد السبت.