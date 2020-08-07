إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة برام الله

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله- (أ ش أ):

أصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية في بلدة "ترمسعيا" شمال رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن رئيس بلدية ترمسعيا سعيد طالب قوله إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا في مسيرة سلمية نحو أراضيهم المهددة بالاستيلاء، رفضا لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي البلدة، وللمطالبة بإزالتها.. مشيرا إلى أن قوات الاحتلال استولت على السهل الشرقي للبلدة قبل عدة أشهر، وأقامت خيما فيها بهدف إقامة بؤرة استيطانية.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والقوى والفعاليات الوطنية والشعبية في محافظة رام الله، دعت لإقامة صلاة الجمعة، بجانب أراضي ترمسعيا المهددة بالاستيلاء، والمشاركة في المسيرة رفضا للبؤرة الاستيطانية الجديدة.