إنشاء مدرسة ثانوية صناعية بمدينة دمياط للأثاث

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، موافقة رئاسة الجمهورية على تخصيص قطعة أرض، جرى اقتراحها بالمخطط العام لمدينة الأثاث، لإقامة مدرسة ثانوية فنية صناعية، بمنحة من معهد دون بوسكو الإيطالي.

وأوضحت محافظ دمياط، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أنه من المقرر تنفيذ المشروع وفقًا لضوابط محددة جرى حصرها، مؤكدة أهمية إنشاء مدرسة ثانوية فنية صناعية متخصصة بالمدينة للتعليم الحرفي.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أنه من المقرر أن تضم المدرسة كوادر إيطالية في ذلك المجال، ومعامل ومختبرات على أعلى مستوى، لخلق جيل من العمالة المهرة المدربة على جميع الأساليب الحديثة، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية للصناع بالمدينة.