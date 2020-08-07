الجزائر: لا خسائر بشرية في الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر- (د ب أ):

أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، أن الزلزال الذي ضرب منطقة حمالة بولاية ميلة شرقي البلاد، اليوم الجمعة، لم يخلف خسائر بشرية، مشددا على أن الدولة ستسهر على تلبية حاجيات السكان المتضررين.

وقال جراد، في تصريح للتلفزيون الجزائري الرسمي، إن رئيس الجمهورية.

عبد المجيد تبون، أعطى تعليمات للتكفل بكل احتياجات سكان ميلة المتضررين من الزالزال، وأنه أمر كل من وزيري الداخلية والتضامن، بالتنقل إلى منطقة الزلزال، لمعاينة الخسائر المسجلة والوقوف على احتياجات سكانها.

كما لفت جراد، إلى أن سد بني هارون ( الذي يعد الأكبر في الجزائر) لم يتضرر من الهزة الأرضية التي ضربت ولاية ميلة.

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وأضاف " لم يتم تسجيل خسائر بشرية، الا بعض الخسائر المادية، حيث سيتم تقييمها والمسارعة في حلها بما في ذلك ترميم الطرقات المتضررة، والإسراع في مساعدة من تضررت سكناتهم".

من جهته كشف جهاز الدفاع المدني عن إنهيار منزل من أربع طوابق، وتشقق في طريق بطول 500 متر وفجوة 15 سم، إضافة إلى تشققات بجدران عدد من المنازل ببلدات عدة.

وكان مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء قد سجل اليوم الجمعة هزة أرضية بقوة 4,9 درجات على مقياس يختر شرق العاصمة الجزائر.

وحسب المركز ، فان الهزة التي وقعت في الساعة السابعة و15 دقيقة بتوقيت الجزائر حدد مركزها بـ 2 كلم جنوب - شرق حمالة بولاية ميلة 380 كلم شرق عاصمة البلاد .