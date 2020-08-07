اليابان: إعلان حالة الطوارئ حال وصلت عدوي كورونا إلى المرحلة الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (د ب ا):
قدمت لجنة حكومية يابانية لمكافحة فيروس كورنا المستجد اقتراحا مفاده أنه عندما تصل العدوى إلى المرحلة 4 في منطقة ما، فقد يكون هذا هو الوقت للإعلان عن حالة طوارئ، بحسب ما ذكره رئيس اللجنة شيجيرو أومي.
وقال أومي في ايجاز صحفي في طوكيو أن الإصابات ارتفعت في أنحاء البلاد، وقد شهدت بعض المناطق زيادات مطردة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أومي قوله إن حالة العدوى تختلف باختلاف المقاطعة.
وأوضحخ أومي إنهم يسعون إلى وقف انتشار الفيروس في المرحلة الثالثة، ودعا الحكومات المحلية إلى اتخاذ تدابير فورية للحيلولة دون الوصول إلى مثل هذا الوضع".
من جانبه، قال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا للصحفيين، بشكل منفصل، إن الحكومة الوطنية والحكومات المحلية ستتخذ الإجراءات استنادا إلى المؤشرات.
وأضاف الوزير أن بعض المؤشرات في طوكيو تشير إلى أن العدوى في المرحلة الثالثة.
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