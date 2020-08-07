نصر الله يكسر غدا الجمعة صمته بشأن انفجار بيروت

من المقرر أن يلقي الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله غدا الجمعة كلمة سيتطرق فيها إلى آخر المستجدات في البلاد وعلى رأسها الانفجار المدمر الذي هز الثلاثاء مرفأ بيروت.

وأفادت قناة "المنار" المقربة من "حزب الله" بأنها ستبث كلمة نصر الله في الساعة الخامسة والنصف من عصر الجمعة.

وكان من المقرر أصلا أن يلقي نصر الله كلمة يوم أمس الأربعاء، لكنه قرر تأجيلها حتى إشعار آخر "بسبب الفاجعة الوطنية والتزاما بالحداد الوطني".

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ولم يعلق نصر الله بعد على الانفجار المدمر الذي أسفر، حسب آخر البيانات، عن مقتل 137 شخصا على الأقل وإصابة خمسة آلاف، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية هائلة بالممتلكات والبنايات.

ويعد أن سبب الحادث المأساوي يعود إلى امتداد حريق اندلع داخل المرفأ إلى مستودع كانت شحنة كبيرة من مادة نترات الأمونيوم شديدة القابلية للاشتعال والانفجار مخزنة فيه منذ سنوات، رغم تحذيرات الخبراء للمسؤولين في المرفأ.