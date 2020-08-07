156 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

أعلنت السلطات الصحية في إيران أن إجمالي الإصابات بكورونا في إيران حتى اليوم الجمعة بلغ، 322 ألفا و567 شخصا، أما إجمالي الوفيات فبلغ 18 ألفا و132 شخصًا.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سيما سادات لاري، أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 2450 إصابة جديدة بكورونا، و156 حالة وفاة.

وقالت إن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 279 ألفا و724 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، أن مليونين و637 ألفا و575 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في جميع أنحاء البلاد حتى الآن.

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وعلقت إيران على استقالة المبعوث الأمريكي الخاص بها، حيث أكد المتحدث باسم ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة، علي رضا میر يوسفي، أن بلاده لا تعتبر استقالة المبعوث الأمريكي الخاص لإيران،

برايان هوك، تغييرا في نهج أمريكا تجاه طهران.

وقال میر يوسفي: "رحيل هوك لا يزعجنا، وليس شيئا نعتبره تغييرا في اللعبة السياسية".

وأضاف: "فشلت حملة الضغط الأقصى المزعومة من قبل الحكومة الأمريكية، وإيران لم تركع ولن تفعل ذلك مهما كان المسؤول عن تنفيذ هذه السياسة الفاشلة".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص لإيران،

برايان هوك، قد تنحى عن منصبه أمس الخميس، قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل، من المقرر أن يصوت خلاله على مشروع القرار الأمريكي حول تمديد حظر توريد الأسلحة لإيران.