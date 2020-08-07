291 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

سجلت السلطات الصحية القطرية، اليوم الجمعة، 291 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات في الإمارة إلى 112 ألفا و93 حالة.

وأشارت وزارة الصحة العامة أيضا إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين تبلغ أعمار أصحابهما 64 عاما و75 عاما، وكانا قد تلقيا الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 178

وفاة.

وأكدت الوزارة، شفاء 311 حالة في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في قطر إلى 109142 شخصا.

ونوهت بأنه "تم وضع جميع الحالات الجديدة في العزل، وأنهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعهم الصحي".

Advertisements

وسجلت قطر، يوم الخميس، 287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا،

وشفاء 292 حالة من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة العامة في موجزها اليومي الخاص بمستجدات كورونا، إلى أن إجمالي أعداد المتعافين من المرض في قطر وصل إلى 108831 شخصا.

وأكدت، أنه "تم وضع جميع أصحاب حالات الإصابات الجديدة في العزل، وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعهم الصحي".

وأضافت، أنه "لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية"، مؤكدة أن عدد الفحوص الخاصة بكورونا تجاوز النصف مليون فحص.