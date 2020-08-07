السودان: ارتفاع مناسيب مياه نهر النيل بجميع القطاعات

حذرت السودان ، اليوم الجمعة، من خروج مياه النيل عن مجراها بعد ارتفاع منسوب المياه في العديد من المناطق.

وجاء في البيان اليومي للجنة الفيضان التابعة لوزارة الري السودانية أن "مناسيب المياه ارتفعت في جميع القطاعات ما عدا قطاع سنار الخرطوم الذي سيشهد استقرارا، حيث تجاوز منسوب المياه في الخرطوم منسوب الفيضان بـ4 سنتميترات، فيما سجلت محطة القياس في عطبرة 15.78 سم، وهو

تجاوز لمنسوب الفيضان بـ10 سنتميترات، وهو المنسوب الذي تبدأ فيه المياه بالخروج من مجرى النيل وتملأ المناطق المنخفضة حول النيل".

ودعا البيان "الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم".

وتهطل عادة أمطار غزيرة في السودان خلال الأشهر من يونيو وحتى أكتوبر، تحدث فيضانات واسعة النطاق سنويًا.

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سجلت السودان، اليوم الجمعة، 6

وفيات و70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة إن ولاية الخرطوم سجلت35 إصابة، والجزيرة إصابتين، والشمالية 13 إصابة، فيما رصدت في نهر النيل إصابتان، وإصابة واحدة في شمال دارفور، و4 في كسلا، و13 في ولاية البحر الأحمر.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ، يوم الثلاثاء الماضي، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 11 ألفًا و780 إصابة جديدة.



ووصلت حصيلة الإصابات بـ"كوفيد ـ19" في السودان إلى 11850، فيما تعافى 6222 شخصا وتوفي 769.