3461 إصابة بكورونا جديدة في العراق

سجل العراق ، اليوم الجمعة، تسجيل 3461 إصابة و75 وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة والبيئة العراقية في بيان صحفي: "تم فحص 17517 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1110258 نموذجا".

وأضافت: "كما تم تسجيل 2172 حالة شفاء في عموم العراق خلال المدة

ذاتها".

وتشير الأرقام المعلنة اليوم إلى ارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات بالبلاد، حيث أعلنت وزارة الصحة أمس الخميس، عن تسجيل 3047 إصابة، و67 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وبلغ مجموع حالات الشفاء 103197 حالة، ووصلت الإصابات إلى 144064 إصابة، أما الوفيات فوصلت إلى 5236 حالة وفاة.

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وألقت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة،

القبض على "إرهابي" فجر عجلة مفخخة راح ضحيتها ما يقارب 150 مدنيًا.

وذكرت المديرية العامة في بيان صحفي، أن "مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في محافظة ديالى وبغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية نفذت عملية استخباراتية أسفرت عن القبض على الإرهابي المكنى (أبو خطاب)".

وأضاف البيان، أن "الارهابي المذكور يعمل بما يسمى مفرزة قاطع بلدروز بديالى، وهو متهم بتفجير عجلة مفخخة في سوق ناحية خان بني سعد عام 2008 راح ضحيتها ما يقارب 150 شهيدا من أهالي الناحية".