السودان تُسجّل 70 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

سجلت السودان، اليوم الجمعة، 6 وفيات و70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة إن ولاية الخرطوم سجلت35 إصابة، والجزيرة إصابتين، والشمالية 13 إصابة، فيما رصدت في نهر النيل إصابتان، وإصابة واحدة في شمال دارفور، و4 في كسلا، و13 في ولاية البحر الأحمر.
ووصلت حصيلة الإصابات بـ"كوفيد ـ19" في السودان
وأعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، يوم الثلاثاء الماضي، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 11 ألفًا و780 إصابة جديدة.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية أن
وأعلنت غرفة درء آثار السيول والأمطار والفيضانات بولاية الخرطوم، أن السيول التي ضربت منطقة شرق النيل، طالت بأضرارها 184 من البيوت، تعرض 41 منها للانهيار الكامل.
كما قررت الغرفة توزيع المهام بين مكوناتها بحيث يتولى الدفاع المدني عمليات الإيواء والإخلاء، ووزارة البني التحتية إدارة الآليات في المعالجات الهندسية.
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