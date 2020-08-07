السودان تُسجّل 70 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

سجلت السودان، اليوم الجمعة، 6 وفيات و70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة إن ولاية الخرطوم سجلت35 إصابة، والجزيرة إصابتين، والشمالية 13 إصابة، فيما رصدت في نهر النيل إصابتان، وإصابة واحدة في شمال دارفور، و4 في كسلا، و13 في ولاية البحر الأحمر.

ووصلت حصيلة الإصابات بـ"كوفيد ـ19" في السودان

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إلى 11850، فيما تعافى 6222 شخصا وتوفي 769.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، يوم الثلاثاء الماضي، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 11 ألفًا و780 إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية أن

إجمالي حالات الوفاة بلغ 763 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، فى حين ارتفعت حالات الشفاء إلى 6194 حالة.

وأعلنت غرفة درء آثار السيول والأمطار والفيضانات بولاية الخرطوم، أن السيول التي ضربت منطقة شرق النيل، طالت بأضرارها 184 من البيوت، تعرض 41 منها للانهيار الكامل.

كما قررت الغرفة توزيع المهام بين مكوناتها بحيث يتولى الدفاع المدني عمليات الإيواء والإخلاء، ووزارة البني التحتية إدارة الآليات في المعالجات الهندسية.